شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيي حفلاً غنائيًا في الكويت 29 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الكويت، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المقبل، وعبر حسابه على «إنستجرام» أعلن حماقي عن حفله القادم في أرض المعارض بالكويت، وتحديدًا يوم 29 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يقدم حماقي باقة من أشهر أغانيه مثل: «ناويها، ما بلاش، أحلى حاجة فيكي، يا ستار» وغيرها من الأغنيات.

كان قد شارك الفنان محمد حماقي جمهوره، أول فيديو موسيقي بتقنية الذكاء الاصطناعي «ai»، حيث ظهر من خلال الفيديو بمظهر الفرعون المصري أثناء دخوله حفله الأخير بجدة.

ونشر «حماقي» الفيديوعبر «إنستجرام»: «وكتب أول بكرة من إنتاج الذكاء الاصطناعي، ما رأيك؟ الذكاء الاصطناعي تقنية AI».