شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة عن موسيقى "الذكاء الاصطناعى": مكانش حد غلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان حمزة نمرة على استخدام صوته بتقنية الذكاء الاصطناعى فى إحدى الأغنيات، وكشف خطوات صناعة الأغنية وما يقابله صناعها من مشاق لتخرج بهذا الشكل.



حمزة نمرة

وكتب حمزة نمرة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر" جاء فيها: "سمعت الأغنية اللي استخدموا فيها صوتي بالذكاء الاصطناعي، ما كانش حد غُلُب والله يا ذكاء تعالى يا حبيبي مكاني وابدأ من الأول كدة ودور على فكرة وكلام يعجبوا الناس بعدين إعمل لحن كويس بعدين إعمل توزيع موسيقي وميكس وادخل في مهاترات إن الديمو كان أحلى من الفاينال".

وتابع: "عيد من الأول وأصل العازفين مسافرين ولازم نستنى يرجعوا عشان نسجل بعدين سجل واعمل ميكس تاني يبوظ لك كل اللى أنت عملته فيتحرق دمك وأعصابك بعدين فين على ما تعمل حاجة فاينال قريبة للي كنت متخيله بعدين تنزل الأغنية وممكن حد يقولك فى الآخر لا ما حستهاش.. جود لاك يا حبيبي".

وكان الفنان حمزة نمرة أطلق أجدد ألبوماته الموسيقية "نمرة لاونج"، يضم 8 أغنيات، حيث أعاد حمزة نمرة عبر الألبوم الجديد إحياء ثمانية من أشهر أغنياته بتوزيع موسيقي مختلف وإدراجها جميعا في ألبوم "موسيقي فقط" بدون غناء، وتحمل موسيقاه تيمة وحالة أيام الزمن الجميل مستوحاة من موسيقى التخت الشرقي من الثلاثينات.

ويضم ألبوم "حمزة لاونج" 8 أغنيات من أشهر أغاني حمزة والتي حققت نجاحا جماهيرياً، من بينها أغنية "فاضي شوية" التي كسرت حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب و"داري يا قلبي" التي حققت 350 مليون مشاهدة، بجانب أغنيات "معلش" و"القصة واللي كان" و"فيه ناس".

كما حمل الألبوم تصميم كل أغنية بشكل كليب "أنيميشن" بحكاية وحالة مختلفة عن الأخرى، وتم استيحاء تصميماتها من شوارع مصري القديمة في فترة الثلاثينات وأشهر الأماكن التي تحمل الطابع المصري، مثل المقاهي الشعبية وكافيه جروبي الشهير ومبنى قناة السويس وقهوة سيد درويش، حيث تظهر الفرقة الموسيقية المصاحبة لحمزة وهي تعزف موسيقاها في تلك الأماكن.