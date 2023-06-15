شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يعيد طرح أغنية تتر مسلسل "طرف تالت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد النجم محمد عدوية طرح أغنية تتر مسلسل طرف تالت التي تحمل اسم "كان نفسي أعيش في الخير"، على صفحة التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث طرحها بتوزيع جديد وكوبليه أيضا جديد، وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين.

مسلسل طرف تالت تم طرحه من حوالي عشر سنوات وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة ومحمود عبد المغني وعمرو يوسف وهنا شيحة وامينة خليل، وحاز التتر وقتها على اشادات كبيرة من الجمهور.

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية "على وضعنا" التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى خاصة أننى أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبى والدى، وأخويا وحبيبى وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتميل.

وأضاف عدوية الأغنية شكلها جديد ولون غنائى مختلف، وجاءنى إشادات من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه. واحتل مؤخرًا كليب على وضعنا تريند رقم "2" ، بمشاركة أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية ورمضان.