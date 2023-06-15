شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: فوزى بمقعد النقيب ثقة ومسئولية كبيرة والمعاشات على رأس أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين بالتزكية قائلا: الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية، على ثقتهم وتقديرهم ليّا وافسحهم الطريق أمامي رغم القامات الكبيرة التي تملأ النقابة فأول مرة يحدث في تاريخ انتخابات المهن الموسيقية أن يفوز نقيب بالتزكية.

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc أن تلك الثقة وضعت على عاقته مسؤولية كبير ولن يخذل أعضاء النقابة، لافتا إلى ملف المعاشات والمرضى وكبار السن على رأس أولوياته.

وأضاف: "النقابة لن تغلق بابها في وجه أحد.. وهذا مبني على الإدارة الجيدة للموارد، ومفيش تهرب، كل شخص عليه حاجة للنقابة تدفع".