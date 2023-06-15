شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون فى احتفالية عيد ميلادها بسينما الهناجر: دخولى الفن كان بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية، عرض اليوم بسينما الهناجر فيلم "يوم مر ويوم حلو"، وذلك احتفالا بيوم مولد الفنانة سيمون، بحضور سيمون والفنان مجدي صبح، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وتقام فعاليات النشاط السينمائى تحت إشراف المخرج أشرف فايق.

واستهل الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر حديثه خلال الندوة قائلاً: "سيمون هي حالة من البهجة والسعادة فنانة حقيقة مخلصة، أول فيلم تظهر فيه كان مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة ويعتبر هذا الفيلم من أهم 100 فيلم، وفيلم يوم مر ويوم حلو به قصة حقيقة وتصوير الفيلم كان في أماكن حقيقية رائعة لمست الناس، وأغاني الفيلم رائعة، ومصطفى أمين قال عن الفيلم ان ده أعظم فيلم عملته فاتن حمامة".

ومن جانبه قالت الفنانة سيمون: "أنا سعيدة بيكم وبحضوركم، ومشواري كله من البداية كان صدقة، صدفة أن أصبحت فنانة وصدفة أن أصبحت مشهورة وصدفة أن قدمت ألبوما غنائيا وغنيت مسلسل تتر مسلسل لهاني شنودة، وتجربتي مع فاتن حمامة كانت مميزة، فأنا عندما نضجت أصبحت لا آخذ الكلام كما هو فلقب سيدة الشاشة التي لقيت به فاتن حمامة لم يكن من فراغ، فهي فنانة بالمعني الحقيقي، وعلمتني الكثير والكثير من الأشياء فحظى جميل أن بدايتي كانت معها، وميزة فاتن حمامة أغلب آرائها كانت مستساغة وأول مارأتني قالت لي (هي دي لمياء)".

وقالت الفنانة سلوي محمد: "في فيلم يوم حلو ويوم مر كان معظم الملابس التي ارتديناها من دولاب سيمون، فأتذكر أننا ذهبنا لمنزل سيمون مع الاستايليست وأخرجت لنا والدة سيمون شنط ملابس واختارنا كل ملابس الفيلم، وأجواء الفيلم كانت عائلية لذلك عندما يشاهد الفيلم الجمهور يشعروا أنه حقيقي وليس تمثيلا".

ومن جانبه قال الفنان مجدي صبحي: "سيمون هي صديقتي على خشبة المسرح لمدة ثلاث سنين وبشكر صديق عمري أشرف فايق على المجهود والاحتفال بعيد ميلاد سيمون، فيلم يوم حلو ويوم مر أري أن به واقعية شديدة جدا وشعرت أن هذه هي مدرسة من مدارس المخرج الكبير صلاح أبو سيف، فكان هناك صدق في الأداء وخيري بشارة أيضا صنع الصدق في الإخراج فعناصر الفيلم كلها".