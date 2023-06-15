شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية بـ 171 مليون دولار لفيلم Transformers: Rise of the Beasts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Transformers: Rise of the Beasts إيرادات بلغت 171 مليون دولار، في ليلة افتتاحه بدور السينما بمختلف أنحاء العالم، منها 61 مليون دوار من شباك التذاكر بدور السينما الأمريكية.

Transformers: Rise of the Beasts وهو اسم الجزء السابع من السلسلة الشهيرة حصد البرومو الخاص به مشاهدات كثيرة منذ طرحه من قبل الشركة المنتجة التي روجت للفيلم من خلال لقطات بإثارة شديدة ركزت على وجود صراع كبير خلاله بظهور كيانات جديدة، إذ تدور أحداثه خلال التسعينيات من القرن الماضي، وانضمام فصيل جديد من Transformers - Maximals - إلى Autobots كحلفاء في المعركة من أجل الأرض.

أبطال فيلم Transformers: Rise of the Beasts

يشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم مهم ميشيل يوه، بيتر دينكلاج، بيت ديفيدسون، رون بيرلمان، انتوني راموس، لونا لورين فيليز، من تأليف جوبي هارلولد ودارنيل ميتاير، وإخراج ستيفن كابل جونيور.

سلسلة المتحولون

تعد سلسلة

Transformers

أو المتحولون أحد أهم سلاسل الأفلام العالمية التي تميزت بتحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر على مستوى العالم منذ أن تم طرح الجزء الأول وعلى مدار أجزائه الستة.