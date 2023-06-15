المغربية بسمة بوسيل تُثير أزمة بسبب أغنية مين اللي بيختار

أصدرت الشركة المنتجة لأغنية مين اللي بيختار للفنانة هبة طوجي بياناً انتقدت فيه ما قامت به الفنانة المغربية بسمة بوسيل من إصدار كوفر خاص بالأغنية معتبرة أن الأمر يمثل تعدياً على حقوق الملكية.

بسمة بوسيل تثير أزمة بسبب مين اللي بيختار

وأوضحت الشركة أنها اتخذت خطوة حذف الأغنية بسبب قيام بسمة بوسيل بنشرها دون ذكر الأغنية الأصلية أو أصحاب الحقوق الأصليين في تحد واضح للحقوق المعنوية، بحسب وصف الشركة.

وجاء نص البيان: "بسمة بوسيل نسبت الإنتاج الموسيقي للعمل المذكور إلى شخص آخر هو جلال فهمي، الذي لا علاقة له بالنسخة الأساسية المستعملة (الماستر)، الأمر الذي يشكل تعدياً واضحاً وثابتاً على حقوق الملكية الأدبية والفنية".

ولفت البيان إلى أن بسمة بوسيل لم تحصل على موافقة مسبقة بالأمر: "يشكل تعدياً إضافياً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وفقا للقوانين والأنظمة لأن هكذا نوع من الاستغلال التجاري لا يجوز القيام به".

وتعليقاً على تحدي بسمة بوسيل لحذف الأغنية وإعادة نشرها عبر حسابها على إنستغرام دون حذف الإعلان الترويجي الذي تضمنه الكليب ودون ذكر أصحاب الحقوق، اعتبرت الشركة أنه استهزاء وتحريض واضحان.

وعلق المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني على الأمر قائلاً : "هي أغنية لهبة طوجي، من ألبوم ومسرحية دون كيشوت من عام 2011، أي منذ 13 عاما، وليست لبسمة بوسيل التي غنتها من دون حقوق ولا مهنية ومن أجل إعلان تجاري ضمنها. لقد اختفت الأخلاق المهنية، فهي لم تذكر حتى من هم أصحاب الملكية الفكرية".

بسمة بوسيل تعيد نشر الأغنية بعد حذفها

يذكر أن بسمة بوسيل أعادت نش مقطع لأغنية مين اللي بيختار للفنانة هبة طوجي معلنة حذف النسخة الأولى منه من حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام.

وعلقت بسمة بوسيل على الأغنية قائلة: "شكل في ناس الكوفر الأخير زعلها جامد، وبحاولوا يمسحوه كل شوي من صفحتي". وأضافت: "آسفة لم أقصد إيذاء مشاعر أحد. ولا أعلم مَن الشخص المستاء لهذه الدرجة من الكوفر الذي نشرته. الجميع ينشر كوفر أغاني".

ونشرت بسمة بوسيل الأغنية للمرة الأولى بعد أيام من إعلان انفصالها عن تامر حسني بالعودة إلى عالم الفن والغناء، بطرح فيديو مصور على شكل كليب غنائي بدائي، ظهرت فيه وهي ترقص بحرية على أنغام الموسيقى.

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