حسين الجسمي يتميز بجرأة الطرح الراقي والإبداع في "أنا أحترق"

استمرارًا للمفاجآت المتتالية، وجرأة الطرح الراقي بأفكار الكلمات والموسيقى المميزة، فاجأ جبل الأغنية العربية الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجمهور العربي، بطرح أحدث أغنياته العاطفية أنا أحترق من ألحانه، وبأسلوب إبداعي ورؤية موسيقية حملت وصفًا لقوة مشاعر الشوق والحنين وبكلمات تميزت بعمق الأحاسيس، من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع سعيد العتيبة، قال في مقدمتها:

يا سارق الروح مني سرق

حبل الوصل في يَدك شده

تعال للشوق رعد و برق

والقلب اشواقه تهده

حبك مشى عرق يتبع عرق

وهذاك قلبي و ذا وده

أنا أحترق في غرامك حرق

أنا أحترق صار لي مده

وقد طرح الجسمي أغنية أنا أحترق حصريًا عبر قناته الموسيقية الرسمية في YouTube، من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، الذي قام بتوزيعها موسيقيًا والمكس والماستر الفنان حسام كامل، محققًا من وقت طرحها مشاهدات عالية في القناة الرسمية، وعبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، والمكتبات الموسيقية المتخصصة بعرض وبث الأغنيات.

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