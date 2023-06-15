إليسا تكشف عن رأيها في الذكاء الاصطناعي وتُحدد موعد طرح ألبومها الجديد

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن رايها في الذكاء الاصطناعي، كما كشفت عن موعد طرح ألبومها الجديد.وقالت إليسا خلال لقائها ببرنامج "The Insider" بالعربي: «برفض الذكاء الاصطناعي، لأن العالم لن يفكر أو يعمل سيحل محلهم الذكاء الاصطناعي، اذا كان بالصوت أو بموضوع شعر، أنا ضد الذكاء الاصطناعى، ولا أعرف ماذا ورائه».

إليسا تكشف عن موعد البومها الجديد

وكشفت إليسا عن تفاصيل ألبومها الجديد وموعد طرحه، مشيرا أنها قاربت على الانتهاء منه قائلة: «يوجد قصص بخلصها للالبوم، لن تطول والأكيد على الصيف بينزل الألبوم».

مجدي يعقوب يقبل يد إليسا في الحفل الخيري «من القلب»

وكانت الفنانة إليسا أحيت حفلا خيريا، السبت الماضي، بعنوان «ليلة من القلب»، لصالح مؤسسة «مجدي يعقوب لأمراض القلب».

وقدمت اليسا خلال الحفل مجموعة متميزة من أغانيها، التي تنوعت بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ووجهت لهم رسالة عبرت فيها عن حبها الشديد للشعب المصري.

ووجهت إليسا على هامش الحفل رسالة للمصريين، عبرت من خلالها عن حبها الشديد وقالت: «الشعب المفضل على قلبي بعد لبنان، كل الشعوب بحبها بس الكل بيعرف، بالحياة السابقة أنا كنت فرعونية صغيرة».

كما حرصت الفنانة إليسا على تحية الدكتور مجدي يعقوب، وقدم لها الشكر على مشاركتها في هذا الحفل الخيري.

وظهرت إليسا في مقطع فيديو وهي تنحني لتحية الدكتور مجدي يعقوب، ثم اقتربت منه وقبلته، ورد عليها بتقبيل يدها.

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