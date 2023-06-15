مصطفى شعبان يعُود إلى السينما بعد غياب 13 عاماً

علم أن الفنان مصطفى شعبان يستعد حالياً للعودة إلى السينما بعد غياب 13 عاماً، حيث تعاقد على بطولة فيلم جديد من إنتاج كامل أبو علي، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد عيد الأضحى المقبل، وجارٍ حالياً ترشيح بقية أبطاله.

يُذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان، فيلم "الوتر" الذي عُرض عام 2010 وشاركه في بطولته كلٌ من: غادة عادل، وأحمد السعدني، وأروى جودة، وأشرف زكي، وسوسن بدر.

وكان مصطفى شعبان قد شارك في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "بابا المجال"، الى جانب الفنانين: باسم سمرة، جومانا مراد، سوسن بدر، رياض الخولي، محمود حافظ، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

والفيلم الجديد هو التعاون الثالث بين مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد موسى، بعد مشاركتهما معاً في مسلسلَي "بابا المجال" و"ملوك الجدعنة" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي وشاركه في بطولته الفنان عمرو سعد.

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