الفنانة حلا شيحة تُوجه رسالة اعتذار لكل زملائها في الوسط الفني

عقب التصريحات التي أدلى بها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بشأن إمكانية عودتها للتمثيل من جديد بعد أزمتها الأخيرة، وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة اعتذار لكل زملائها في الوسط الفني.

وكتبت حلا، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، منشوراً قالت فيه: "شكرًا للبيت الكبير نقابة المهن التمثيلية وشكرًا دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان".

وتابعت: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون، ولكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة.. متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم وبتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايمًا".

وأضافت: "جمهوري الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به، وأحسن الظن بي، وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي، ولم أقصد أبدًا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس".

وأردفت حلا شيحة: "أتمني من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم كفاية، ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية أربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي، أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنان أو مشهور فراعوا أنه إنسان.. متشكرة".

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