نوال الزغبي تكشف موقفها من دخول ابنتها مجال الفن

تحدثت النجمة نوال الزغبي عن حياتها الشخصية والمشاكل التي تعانيها وموقفها من دخول ابنتها تيا مجال الفن، سواء في الغناء أو التمثيل.وأكدت الزغبي خلال لقائها في برنامج "سهير شو" أن "في داخلها ألماً كبيراً ولكنها لا تحب أن تخبر به أحداً"، موضحةً: "أنا صريحة وشفّافة مع الجمهور ولكن يبقى في داخلي ما أحتفظ به لنفسي ولكن ما في شي ببكيني بس وجع بتذكره لفترة".

ورداً على سؤال هل تخاف من الوحدة، في ظل توجّه ابنتها لاستكمال دراستها في مجال الموضة في إيطاليا، وسفر أولادها إلى سويسرا؟ قالت: "ما راح أقعد لوحدي أبداً، طول ما أولادي عم يكوّنوا مستقبلهم وسعداء، أنا معهم وبروح لعندهم".



ووصفت نوال الزغبي خلال اللقاء ابنتها تيا بأنها "كتير ذكية وواقعية، إذا ما حست حالها ممكن تنجح كتير بهذا الشيء ما بتفوت فيه". وأضافت: "إذا حابة تفوت بمجال الفن إن كان الغناء أو التمثيل، أكيد عندي ثقة باختيارها، بس بدّها تشق طريقها لحالها، وأوعى تفكر تتكل عليّ".

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