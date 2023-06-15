رابح صقر يُوجيه رسالة شكر لكل من ساهم وشارك في ألبومه الجديد

طرح الفنان رابح صقر منذ أيام ألبومه الجديد " الذي يحمل اسم "الصقر 23"، والذي تضمن أغنياتٍ عدة، هي "بعيش لنفسي، يا ابن أبوي، زلزال". وحرص رابح صقر على توجيه رسالة شكر لكل من ساهم وشارك في هذا الألبوم من شعراء و ملحنين، ووثق رابح رسالته عبر حسابه على "تويتر" حيث كتب تغريدة قال من خلالها.." اولا اشكر كل من شارك وساهم في الجزء الثاني من ألبوم 2023 رابح صقر من شعراء وملحنين وأخص سهم ومنصور الشادي وأحمد الجوفي وفيصل العطاوي ومحمد بودله عمر الصباغ ومدحت خميس وبشار وهاني فرحات واحمد العنوه وجاسم محمد وشركة روتانا والطاقم الفني اللي شارك وتعب معي ولكم يااعظم جمهور".

وتأتي "بعيش لنفسي" من كلمات منصور الشادي، وألحان محمد بودلة، بينما كتب "يا ابن أبوي" فيصل العطاوي، ولحنها سهم، أما "زلزال" فمن كلمات أحمد الجوفي، وألحان رابح صقر. كذلك يستعد رابح لإحياء حفلات عدة خلال الفترة المقبلة، منها حفلة في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالباحة 9 يونيو الجاري، وأخرى في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية يوم 30 من الشهر نفسه.

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