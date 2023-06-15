محمد عبده يكشف كواليس مشاركته في أداء أغنية زفاف الأمير الحسين

كشف الفنان محمد عبده عن كواليس مشاركته في تقديم أغنية زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين، خاصةً أن الأغنية جاءت بمشاركة أردنية مع الفنان الأردني عمر العبداللات.

أول تعليق من محمد عبده على الزفاف الملكي

بعد ظهوره اللافت مع الفنان الأردني عمر العبداللات، أعرب الفنان السعودي محمد عبده عن سعادته بالمشاركة في حفل الزفاف الملكي بتقديم أغنية الزفاف للأمير الحسين وعروسه رجوة.

وفي أول تعليق منه على مشاركته في هذا الحدث التاريخي، أكد خلال حديثه على قناة العربية أن هذا الحفل يمثل شيئاً كبيراً وحدثاً تاريخياً، واصفاً الأردن والمملكة العربية السعودية بأنهما شعب واحد وقبيلة واحدة، وفقاً لقوله.

وأشار إلى أن البروفة الأولى كانت الأساس لتقديم أداء جيد وصادق، معربًا عن عميق سعادته بكونه جزءاً من تلك المناسبة السعيدة، واختتم حديثه قائلاً: "هذه مناسبة سعيدة جداً إن إحنا نحتفل بقامات كبيرة عربية لتنقل حضارتنا".

تعليق محمد عبده على الزفاف الملكي

حفل زفاف ولي عهد الأردن

يُشار إلى أن حفل الزفاف الملكي لولي عهد الأردن الأمير الحسين حظي بتغطية إعلامية واسعة، حيث تناقلته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية على الهواء مباشرةً.

وحظي الحدث بحضور دولي كبير من مختلف الشخصيات حول العالم، والتي شملت شخصيات عامة وملوكاً ورؤساء، في حدث تاريخي خطف أنظار العالم أجمع.

وتميز حفل الزفاف الملكي أيضاً بالطابع الأردني التراثي الذي يميز الحفلات والأفراح الأردنية، وبدأت مراسم عقد القران في قصر زهران بالعاصمة عمّان، تلاه موكب ملكي في شوارع العاصمة، ثم حفل استقبال في قصر الحسينية.

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