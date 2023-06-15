الفنانة سلاف فواخرجي تعُود للسينما بـ "سلمى"

أعلن المخرج السوري جود سعيد عن تعاون جديد وبينه وبين النجمة السورية سلاف فواخرجي من خلال فيلم سينمائي طويل بعنوان "سلمى".

ونشر جود سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة تجمعه بالنجمة السورية سلاف فواخرجي وقال في تعليقه على الصورة: "شراكة جديدة جميلة أحبها مع الصديقة الجميلة الغالية سلاف فواخرجي، فيلم سلمى... فيلمنا سلمى يا سلاف".

وبدورها لم تتأخر سلاف بالرد على المخرج جود سعيد حيث علّقت على الصورة: "الغالي جود وفيلمنا: سلمى".وتفاعل عدد كبير من المتابعين معبرين عن شوقهم لرؤية الفيلم الجديد في الصالات بأقرب وقت.

على جانب آخر

وعلى الصعيد الفني كان آخر حضور للمخرج السوري جود سعيد في الدراما هو مسلسل "خريف العشاق" قبل عامين وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً وإشادات نقدية وفنية واسعة وهو من بطولة أيمن زيدان، أحمد الأحمد، محمد الأحمد، حلا رجب، صفاء سلطان وآخرين.

ومن جهتها غابت سلاف فواخرجي عن الموسم الدرامي الرمضاني 2023 بعد تأجيل عرض مسلسلها "مال القبان" وهو من بطولتها برفقة النجم السوري بسام كوسا حيث تم تأجيل العمل بسبب عدم الانتهاء من تصويره وعملياته الفنية.

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