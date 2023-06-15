الفنان حسين الجسمي يُوجه رسالة لجمهوره الأردني

وجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي رسالة للجمهور الأردني الذي ينتظره الليلة على المدرج الروماني وسط العاصمة الأردنية عمان.

وشارك الفنان الإماراتي البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الخاص على «إنستغرام» مساء أمس وعلق: «قاصد من بيتي إلى بيتي الإمارات والأردن.. أحمل في قلبي غلاكم ومحبّتكم ياالنشامى.. لنعبّر سويًا عن فرحتنا الكبيرة بالحسين ورجوة.. نلقاكم غداً وشوقنا كبير».

والحفل الذي يحيه الجسمي الليلة مقدم من دولة الإمارات بمناسبة زفاف ولي العهد على الأميرة رجوة.

وأفادت الشركة الموزعة لتذاكر حفل الجسمي بأن الحفل «مجاني» ومهدى من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الأردني.

ونفدت تذاكر الحفل مباشرة بعد 15 دقيقة من الإعلان عنه، وتم تأجيله إلى اليوم الأحد بدلا من أمس السبت بحسب تنويه نشر على الحساب الرسمي للجسمي.

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