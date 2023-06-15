محمد هنيدي يخوُض سباق دراما رمضان 2024

القاهرة - الخليج 365
علم أن الفنان محمد هنيدي قرر خوض السباق الدرامي الرمضاني 2024، حيث بدأ التحضير خلال الفترة الحالية للعودة إلى دراما رمضان بعد غياب خمسة أعوام منذ قدم مسلسل "أرض النفاق" عام 2018.
وسوف يخوض هنيدي السباق بالجزء الثاني من المسلسل بعد أن استطاع مؤخرًا الحصول على حقوق استغلال رواية "أرض النفاق" للأديب الراحل يوسف إدريس، باعتباره منتجًا وبطلًا للعمل، بالتعاون مع الكاتب أحمد عبد الله في كتابة السيناريو والحوار.
وكان الجزء الأول من مسلسل أرض النفاق والذي عرض في موسم دراما رمضان لعام 2018، قد شارك فيه بجانب محمد هنيدي، كل من هنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، سيناريو أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب.
من ناحية أخرى، يواصل هنيدي تصوير فيلمه الجديد "المرعي البريمو" والذ يعود من خلاله لشخصية الصعيدي حيث تشاركه البطولة غادة عادل في عودة للتعاون معاً بعد أكثر من 23 عاماً منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"
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