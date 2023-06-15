سميرة سعيد تكشف عن رأيها في استخدام الذكاء الاصطناعي مع المزيكا

علقت الفنانة المغربية سميرة سعيد على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المزيكا . وقالت سميرة سعيد في مداخلة مع برنامج The Insider بالعربي: : شيء كنا بنسميه الخيال العلمي زمان أصبح واقع علمي بيقوم بجميع المهام، ولو اتكلمنا عن بصمة الصوت مفيش حاجة نقدر نعملها غير أنه يجرموه أو ميجرمهوش لازم يبقى فيه قانون دولي.

وتحدث سميرة عن أغنيتها الجديدة إنسان آلي، قائلة: أول لما سمعتها حسيت أني بسمع أغنية مختلفة جدا، واتحمست ليها، حسيت أنها أغنية برا سياق الأغاني الاعتيادية والغنا عن مشاعرنا العاطفية وحسيت أنها رايحة لمطرح أعم وأهم زي مشاكلنا اليومية وضغوطنا وحياتنا وتأثير التكنولوجيا على حياتنا بشكل واضح.

أما عن بوستر الأغنية قالت سميرة: كان ممكن أن احنا نعمل صورة حلوة يعني يطلع شكلي حلو بشعري وأحط اكسسوارات وفستان حلو وكل الكلام دا بس دا ميخدمش الأغنية خالص.

يذكر أن أغنية "إنسان آلى" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد.

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