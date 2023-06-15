الفنان أشرف زكي يحسم جدل عودة حلا شيحة للتمثيل

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية موقف النقابة من عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل مجددًا، بعد ما حدث في اعتزالها الأخير ضد المهنة ككل.

وأكد أشرف زكي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أنه لا يملك قرار عودتها بمفرده، بل هذا القرار لا بد أن يحدده جميع فناني مصر، لذلك سيسألهم أولا قبل عرض الأمر على مجلس إدارة النقابة.

وأشار إلى أنه يعرف رد الفنانين مسبقاً لكن لا بد من سؤالهم، قائلا: "سأطلب رأي كل فناني مصر، لأن ما حدث منها يمس كل الأسرة الفنية، رغم أنني أعرف الإجابة جيداً، فهم متسامحون جدا، وسيقولون حلا بنتنا وحبيبتنا".

وأكد أشرف زكي أن حلا شيحة تواصلت معه منذ وقت قريب، وطلبت مقابلته، فوافق بأن يجمعهما لقاء عقب عودتها من كندا.

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