أحلام تفاجئ الجميع بتغيّر ملامحها وتتغزل بابنها الوسيم

لفتت النجمة أحلام الشامسي الأنظار بإطلالة مختلفة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام" وظهرت فيه بملامح جعلتها تبدو كأنها أصغر في السن.

واعتمدت أحلام خلال التصوير على الفيلتر بحيث ظهرت بعينين زرقاوين وبوجه نحيل وبدت في غاية الجمال وتضجّ شباباً وجمالاً.

وقالت النجمة الإماراتية في تعليقها على المقطع: "أنا لا أتبع التريند، أنا أبتكره"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من محبيها الذين أشادوا بنحافتها وبقدرتها على الحفاظ على عفويتها وتلقائيتها في حياتها الطبيعية وبعيداً من الحفلات والمناسبات الفنية".

كما شاركت أحلام صورة لنجلها فاهد مبارك الهاجري وهو يقود "لانش" في البحر ويستمتع بالأجواء الصيفية، وأرفقتها بالتعليق: "صباح الخير يا قحطان وبني هاجر وكل القبايل والنعم".

وتفاعل الجمهور بحماسة مع صور فاهد، الذي لفت الأنظار بوسامته، ورأى العديد من متابعي أحلام أن ابنها أصبح شابّاً وبات يشبه إلى حدّ كبير والده، وأشادوا بحرصها الدائم على إبراز النقاط الجميلة والعفوية في حياة أولادها.

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