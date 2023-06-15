الفنانة هنا الزاهد توجه ؤسالة لـ أحمد فهمي قبل عرض فيلم "مستر اكس"

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة إلى زوجها الفنان أحمد فهمي عبرت فيها عن سعادتها بمشاركتها في بطولة فيلم "مستر إكس" متمنية أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، ومن خلال خاصية ستوري بحسابها الخاص على "إنستغرام" نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي وسردت رحلته مع فيلم "مستر إكس" منذ البداية.

هنا الزاهد: أحمد إشتغل على الفيلم دا أكتر من سنة وتعب جدا في الكتابة

وقالت الفنانة هنا الزاهد في تعليقها على الصورة: "أنا شهادتي مجروحة بس عايزة أقول أحمد اشتغل على الفيلم دا أكتر من سنة وتعب جدا في الكتابة من قبل ما أكون حتى في الفيلم، وكان دايما بيحكيلي عن تفاصيل الفيلم وهو متحمس وهو كان لسه فكرة مكتوبة على ورقة، ربنا هيعوض تعبك ومجهودك وربنا يكرمنا على قد تعبنا فيه" وأضافت الفنانة هنا الزاهد: "اشتغلنا قبل كده مع بعض الواد سيد الشحات وربنا كرمنا فيه ويارب يكرمنا في الفيلم ده كمان، أول فيلم مع بعض متحمسة جدا الناس تشوفوا".

أحمد فهمي يعلق على رسالة هنا الزاهد

وعلق الفنان أحمد فهمي على رسالة هنا الزاهد من خلال حسابه الخاص على "إنستغرام" قائلًا: "أنا اللي مبسوط جدا إني اشتغلت معاكي يا حبيبتي وإن شاء الله نكسر الدنيا زي كل الحاجات اللي اشتغلناها سوا وإنتي دايما إضافة قوية وكبيرة لأي عمل".

يُذكر أنه في مطلع الشهر الماضي كانت قد نشرت الفنانة هنا الزاهد الأفيش الخاص بالشخصية التي تجسدها خلال أحداث فيلم "مستر إكس"، والذي تشارك في بطولته مع زوجها الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى القادم.

ويأتي فيلم "مستر إكس" بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

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