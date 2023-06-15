المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت لعمرو دياب وكريم عبد العزيز

في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مفاوضات مع كبار النجوم المصريين لإقامة فعاليات ستشكّل مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ: "إحنا بنتفاوض مع كريم عبد العزيز ومع فنانين كبار كتير". وأضاف: "مع محمد منير في مفاجأة كبيرة، ومع عمرو دياب والقائمة تطول".

وعلّق تركي آل الشيخ على الحفل الغنائي الذي أحيته المطربتان مي فاروق وإيمان عبد الغني في جدّة مساء الجمعة الماضي قائلاً: "ما شاء الله عندكم في مصر سفراء في كل المجالات، وخير ما يمثلون مصر في الفن والسينما وكل حاجة".

يُذكر أن النجم عمرو دياب احتفل أخيراً بالترويج لفندقه الجديد في الساحل الشمالي ليكون بداية لسلسلة الفنادق التي تحمل الاسم نفسه، ويتعاون فيها مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

وانتشرت صور للفنان عمرو دياب مع مسؤولي الشركة للترويج للفندق الجديد، ومن المقرر إطلاق المشروع في عام 2026 كموعد مبدئي.

وينتظر النجم كريم عبد العزيز طرح أحدث أفلامه "بيت الروبي" في السينما في 21 حزيران/يونيو الجاري، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي تشويقي حول كريم عبد العزيز الذي يعمل أنفلونسر مشهور اسمه "إبراهيم الروبي"، بينما تعمل زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية طبيبة نساء وتعاني مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى القيام بتصرفات غريبة ومتهورة بحيث تخطف طفلاً من مستشفى لتحقق حلمها بالأمومة، وتتطور الأحداث...

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