نوال الكويتية تهنئ الفنان محمد عبده بيوم ميلاده

يحتفل الفنان محمد عبده أو كما يلقبه جمهوره ومحبوه بــ"فنان العرب" بـ يوم ميلاده الذي يوافق يوم 12 يونيو من الشهر الجاري، وذلك وسط مجموعة من الأعمال الفنية الناجحة التي قدمها طوال مسيرته المميزة على الساحة الغنائية.

ومن بين أوائل الفنانات اللاتي حرصن على تهنئة الفنان محمد عبده بيوم ميلاده الفنانة نوال الكويتية، حيث نشرت صور من حفله الأخير الذي أحياها في منطقة "جازان"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".. وكتبت قائلة: "كل عام وأنت بخير أستاذنا وحبيبنا عسى الله يطول بعمرك ويبارك لك في أولادك".

روتانا تفاجئ محمد عبده وتحتفل بيوم ميلاده

وكانت شركة روتانا قد فاجأت الفنان محمد عبده، وأحضروا قالباً كبيراً من الكعكة، وغنوا له Happy birthday ، مع تصفيق وترديد الجمهور، وذلك على مسرح حفله الذي أحياه بمنطقة جازان ضمن حفلات "جولة المملكة 2023" والتي قامت بالإشراف عليه الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة روتانا، وأظهر الفيديو فرحة واندهاش محمد عبده بالمفاجأة، والتي أدخلت إلى قلبه السعادة والبهجة.

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