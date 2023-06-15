إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات حفل زفافها بصورة مؤثرة

استرجعت الفنانة إيمي سمير غانم ذكريات حفل زفافها بصورة مؤثرة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وشاركت إيمي سمير غانم متابعيها هذه الصورة عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" وأرفقت بها تعليقاً جاء كالتالي: "الصوره فيها حبيايبي و مليانه حب في عينيهم ليا .. ده كان فرحي.. ربنا يرحمهم الغالين و يارب اشوفهم تاني في الجنه مع سموره حبيبي ، ربنا يخليكي ليا يا صفصوفه صديقه عمري و في قلبي بحبك".

ولقت الصورة التي نشرتها إيمي سمير غانم تفاعلاً من قبل عدد كبير من مشاهير الوطن العربي، منهم الفنانة هند صبري، وعبير صبري، ودنيا عبد العزيز، حيث اكتفوا بوضع رمز تعبيري على هيئة قلب أحمر.

آخر أعمالها الفنية

على جانب آخر شاركت إيمي سمير غانم في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنصرم، وشاركها في بطولته حسن الرداد وبيومي فؤاد، والمسلسل يدور في إطار كوميدي ويأتي بعد غياب 4 سنوات عن الدراما التلفزيونية، وعامين عن الدراما الإذاعية.

يذكر أن إيمي سمير غانم رزقت بمولودها الأول في يناير الماضي، وشارك زوجها حسن الرداد صورة له على "إنستغرام" معلقًا: "الحمدلله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادي حسن الرداد".

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