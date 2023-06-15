جمال العدل يكشف حقيقة خلافاته مع محمد رمضان

كشف المنتج جمال العدل حقيقة الأخبار التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي عن خلافات بين شركة "العدل غروب" والفنان محمد رمضان بعد خروج فيلم "ع الزيرو" من سباق عيد الأضحى.

وقال العدل إن سبب تأجيل عرض فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان هو عدم التمكّن من تصوير باقي مشاهد العمل لضيق الوقت، وأشار إلى أن عودة شركة "العدل غروب" إلى السينما عودة مهمة، نافياً أن تكون هناك خلافات مع محمد رمضان بطل الفيلم.

وأضاف: "كل الكلام اللي بيتقال إن فيه خلافات مع محمد رمضان، مش صحيح خالص، كل الموضوع إننا متبقي لنا عدد من أيام التصوير تقريباً أسبوع ونص، وفاضل على العيد أقل من 20 يوم، وعودة العدل غروب للسينما المفروض إنها تكون عودة مهمة وعزيزة. أنا مستغرب أوي من اللي بيقول إن فيه خلافات بينا وبين محمد رمضان، ومحمد رمضان منزل الخبر على السوشيال ميديا معانا بالتنسيق، ومحمد رمضان جمهوره طول السنة وطول الوقت أكبر جمهور له في العيد".

وأردف بالقول: "مفيش بينا وبين محمد رمضان أي مشاكل، وماضيين معه أكتر من فيلم مش فيلم واحد، وهو ابننا ومفيش مشاكل من أي نوع والراجل ملتزم التزام مفيش قبل ولا بعد كدا، زي الناس الأكثر التزاماً".

كما أكد جمال العدل أن بعض الأفلام المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى 2023، سيتم تأجيلها أيضاً نظراً لضيق الوقت، وعن سحب فيلم "ع الزيرو" من الموسم نفسه، علّق قائلاً: "نفسنا على قد النجم اللي معانا واسم الشركة والبطلة اللي موجودة، فممكن نلحق نعرض في العيد بس الدعاية مش هتبقى اللازمة وعدد النسخ مش كافية والاستعجال في الحاجات دي مش مطلوب. الكلام ده بنعلمه في المسلسلات عشان نلحق نعرض في رمضان، إنما الميزة في السينما إننا ممكن منلحقش الموسم ده وينزل في موسم تاني ويعجب الجمهور ويبقى عمل للتاريخ".

فيلم "ع الزيرو" بطولة: محمد رمضان، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.

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