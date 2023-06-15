أحمد السعدني يوضح حقيقة مرور والده بأزمة صحية

كشف الفنان أحمد السعدني على هامش حضوره مهرجان "راديو إنرجي للأفضل" في دراما رمضان، وتسلّمه الدرع الخاصة بتكريم والده الفنان الكبير صلاح السعدني عن تطورات الحالة الصحية للأخير، بعد انتشار أخبار عن تدهور حالته الصحية.

وأكد السعدني أن لا صحة لما تردد عن تدهور صحة والده ومروره بأزمة مرضية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، ومطمئناً الجمهور بأنه بخير.

وكان الموسم السابع من مهرجان "راديو إنرجي للأفضل" في الدراما قد تخلّله تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني على مشواره الفني، وتكريم عدد كبير من الفنانين الذين قدّموا أعمالهم في موسم دراما رمضان الماضي، بينهم: منى زكي، مي كساب، دياب، أروى جودة، السيناريست تامر حبيب، أحمد عبد الوهاب، والطفل عمر شريف، وشهد الحفل حضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ومذيعي الراديو.

يُذكر أن صلاح السعدني يغيب عن الساحة الفنية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث كان آخر أعماله مسلسل "القاصرات"، والذي قدّمه عام 2013، وشاركه في البطولة الفنانات: داليا البحيري ولقاء سويدان ونهال عنبر، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبو عميرة

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