نصائح الفنانة رانيا يوسف لجمهورها للاستفادة من وقت الفراغ

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لغلاف الجزء الأول من الأعمال الكاملة لقصص الكاتب الراحل يوسف إدريس وجّهت من خلالها نصيحة الى متابعيها بأن يهتموا بالقراءة في أوقات فراغهم، وخاصة كتابات الراحل يوسف إدريس.

وعلّقت رانيا على الصور قائلةً: "ابتديت أقرا الأعمال القصصية الكاملة للكاتب يوسف إدريس... الكتاب حلو أوي برشحهلكم تتسلّوا بيه وقت فراغكم".

يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مشاركتها في مسلسل "عالم تاني" من بطولة: نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش، وغيرهم من النجوم، وهو تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

كما تشارك رانيا يوسف في بطولة فيلم "التاروت" مع الفنانين: سمية الخشاب وناهد السباعي ومحمد عز، ويحل كلٌ من: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل "الغزالة الرايقة"، وكنزي رماح ضيوفَ شرف على الفيلم، وهو من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

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