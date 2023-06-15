محمد هنيدي يسخر بطريقته الخاصة من المخلوقات الفضائية

القاهرة - الخليج 365
سخر الفنان محمد هنيدي بطريقته الخاصة من الأخبار التي تم تداولها أخيراً عن ظهور كائنات فضائية في مدينة لاس فيغاس الأميركية.
وأعاد هنيدي نشر فيديو يُفترض أنه يصوّر أحد تلك الكائنات الفضائية، وكتب معلّقاً عليه: "يعني كلّف نفسه يخترع مركبة فضائية متطورة عننا بآلاف السنين... ونسي يخترع ملابس داخلية يستر بيها نفسه حتى".
وكانت شرطة مترو لاس فيغاس قد كشفت عن لقطات رصدتها كاميرا مثبتة تُظهر جسماً غامضاً يعبر في السماء، وأفادت عائلة أميركية في وقت لاحق أنه كان لديها زوّار ليسوا بشراً في الفناء الخلفي لمنزلهم، وأبلغت العائلة الشرطة أن كائنين كبيرَي الحجم كانا في فناء منزلهم الخلفي بعد فترة وجيزة، واستجابت شرطة مترو لاس فيغاس حيث حضرت إلى مكان الحادث وتحدثت إلى العائلة.
من ناحية أخرى، كشف هنيدي عن الصورة الأولى له من كواليس فيلمه الجديد "مرعي البريمو"، وقد ظهر فيها على شاطئ البحر بشاربين كثيفين وهو يعتمر قبّعة من الخوص ويرتدي قميصاً أبيض خفيفاً مفتوحاً عند الصدر، وعلّق عليها بالقول: "يا مساء العنبر... خوان ميغيل هنيدي المرعي البريمو، عارفين مش عارفني ليه... عشان الشنب واكل نص وشي".
يُذكر أن محمد هنيدي يواصل تصوير فيلم "البريمو"، الذي يجمعه بالفنانة غادة عادل، ويعود فيه الى العمل مع المخرج سعيد حامد بعد 21 عاماً من تعاونهما في فيلم "صاحب صاحبه".
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