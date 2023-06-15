إياد نصار يتحدث عن الطلاق تجربة مكنتش متوقعها

كشف الفنان إياد نصار إلى أنه لم يكن مستعداً لتجربة الطلاق في حياته التي خاضها قبل عامين، مشيرة إلى أنه على الرغم من حبه للمغامرة في حياته إلا أنه كان من المستحيل عليه التفكير في خوض تلك التجربة.

إياد نصار يتحدث عن تجربة الطلاق

وأوضح إياد نصار في لقاء تلفزيوني له أنه لم يكن يتخيل أنه سيمر بهذه التجربة قائلاً:" كنت مستحيل أقول الطلاق هيحصل ومفيش حد لما بيتجوز بيتخيل إنه هيطلق، وهي دي التجربة الوحيدة اللي مكنتش مستعد لها في حياتي ومكنتش متوقعها ومكنتش متخيلها".

ولفت إلى أن هناك جوانب من شخصيته لا يتوقعها أحد قائلاً: "الناس واخدة عني فكرة إني شخصية جادة ومش بضحك، وأنا هلس وبحب الضحك وصحابي القريبين عارفين عني ده".

وأشار إلى أنه لا يحب أن يضع له أحد القواعد في العمل، معلقاً: "لو أنا مش عاوز أقدم عمل مش هعمله لو مش حاسة، لأن أنا بحب الشغلانة وبحب أمثل، مش مهم بمثل إيه، مش بمثل على مزاجك أو علشان السوق بيقول لازم تكون في الحتة دي، أنا بمثل لإني بحب أمثل وألعب، ومش بحب حد يفرض عليا قواعد ولو حابب الدور وعاجبني هقدمه غير كده لأ، وأنا بلعب وعندي خيال زيادة فمحدش يمسك ليا خيالي".

إياد نصار يتحدث عن صفاته

وحول الصفة التي قد يشعر بالضيق من وجودها فيه، قال إياد نصار: ": مفيش حاجة أنا متضايق من نفسي فيها، ولكن فيه تصرفات بلوم نفسي عليها وبراجع نفسي فيها وبشوف الأبعاد وإيه اللي حصل".

وتابع قائلاً: "بحاول أكون مصدق اللي بقوله وبكره في نفسي لو قلت حاجة مش مصدقها أو تصرف أنا مش مصدقه وبقول لنفسي أنت بتستعرض فكرة وأنت مش كده وبمسك نفسي أهزقها كتير، ودي مش صفة بكرها فيا، لأني مش بكره إني براجع نفسي كتير ومعنديش مشكلة مع كلمة آسف".

وأضاف: "غامرت في حاجات كتير في حياتي.. وأنا عاطفي في قراراتي وبصدق إحساسي جدا، وبكون شخصية حادة قدام الكاميرا وحاد كمان لو لاقيت الممثل اللي قدامي مش مركز.. وحتى الآن مشتغلتش مع حد مش مركز.

وكشف إياد نصار أنه يشعر أنه أصغر من عمره بـ 10 سنوات، قائلًا: "لو هدي نفسي سن معين هيكون 40 سنة لإني بحس إني أصغر من عمري 10 سنين، و40 هو سن النضج وفيه تحول حصل في حياتي لإني هديت".

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