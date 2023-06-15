مي كساب تشكر الجمهور بعد حصولها على جائزة التميز عن دورها في «جعفر العمدة»

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها، من خلال تكريمها وحصولها على جائزة التميز عن دورها في «جعفر العمدة»، من «راديو إنرجي».

وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «جائزة التميز عن دوري في مسلسل جعفر العمدة، وجائزة أحسن مسلسل، مبروك لكل زملائي وزميلاتي، وكل طاقم عمل المسلسل وشكرا للجمهور الكريم وشكرا كأس إنرجي».

مي كساب في مسلسل «جعفر العمدة»

كانت الفنانة مي كساب شاركت في مسلسل «جعفر العمدة» وهو بطولة الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، وآخرون، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وعرض المسلسل في رمضان الماضي 2023.

محمد رمضان يعلن عن جزء ثان من «جعفر العمدة»

وكان الفنان محمد رمضان أعلن عن الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة» اليوم الثلاثاء، الذي من المقرر أن يشارك به في موسم رمضان المقبل 2024.

وشارك رمضان، صورة تجمعه بالمنتج محمد السعدي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلق: «وقعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثاني بعد ما اطمنت أنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي، رمضان 2024 يجمعنا».

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