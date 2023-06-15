"الشوافة سينما ٣٠ " على مسرح ثقافة السلام بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - "الشوافة سينما ٣٠ " عرض مسرحي شهده مسرح قصر ثقافة السلام بالقاهرة لفرقة قصر ثقافة السلام المسرحية، والمستمر حتى الخامس عشر من يونيو الجاري، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

المخرج الفنان هشام عطوة

قرية مصرية في عام 1930

"الشوافة سينما ٣٠ " تدور أحداثه حول قرية مصرية عام 1930 تستقبل مجموعة من السينمائيين لتصوير أول فيلم مصري ناطق ومحاولة مخرج سينمائي تصوير أول فيلم ناطق بإحدى القرى الريفية في مصر، لكنه يجد مقاومة ورفض من أهالى القرية ويحرضهم على ذلك كبار البلد ومع الوقت ينجح المخرج في إقناعهم وعمل أول فيلم ناطق في الريف ويكشف النص ردود فعل أهالى القرية للكاميرا للمرة الأولى في حياتهم وبين صراع الخوف والفضول ومواجهة عقبات تعطيل الفيلم يصر أهل البلد على تصوير الفيلم و معاونة المخرج.

"الشوافة سينما ٣٠ "

العرض تأليف محمود جمال، إخراج عمر حسين، ديكور وملابس نهاد السيد، استعراضات خالد رجب، أشعار ابراهيم محمد، وموسيقى وألحان فؤاد هارون.

الشوافة، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.