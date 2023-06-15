وفاة الأديب صلاح عبد السيد.. صائد الجوائز

ياسر رشاد - القاهرة - توفي الكاتب والأديب الكبير صلاح عبد السيد، عن عمر ناهز 84 عامًا، وقد حاز الكاتب الراحل على عدة جوائز أدبية عدة.

مواليد 2 يونيو 1939 دمياط، وجمع الكاتب صلاح عبد السيد بين أكثر من فن من فنون الكتابة الأدبية، وصدر له أعمالا روائية ومسرحية وقصصية ومنها "الجثة، غربة، صراع، عصفور، البنت اليمامة، وفى الرواية صدر له "حكايات عن العربيد"، "الحائط" وفى المسرح صدر له "الرجل الذى انقسم" و"الوطاويط".

وحاز الكاتب الراحل على عدة جوائز أدبية منها: الجائزة الأولي والميدالية الذهبية عن رواية: اصح يا نايم، من نادي القصة عام 1974، جائزة نادي المسرح المصري عن مسرحية: الأرشيفجي عام 1982، الجائزة الأولي عن مسرحية: العرائس، بالعامية، من المركز القومي للمسرح المصري عام 1983، جائزة تيمور للقصة القصيرة من المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة 1993، وجائزة الدولة التشجيعية في الأدب ووسام العلوم والفنون من المجلس الأعلى للثقافة عن المجموعة القصصية: إنَّه ينبثق عام 1994.