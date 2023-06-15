عبد المجيد عبد الله يجتاز المليون مشاهدة بأغنية "أنا اضحك"

ياسر رشاد - القاهرة - اجتاز الفنان عبد المجيد عبد الله بأغنيته الجديدة “أنا اضحك” حاجز المليون مشاهدة، خلال يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية أنا أضحك عبد المجيد عبد الله

أغنية أنا أضحك من كلمات تركي، ألحان طارق محمد، وتقول كلماتها “انا اضحك لكن انا ساكت لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيب انا واقف لكن لو تمر نسمه. وتذوبني وتخط اسمه توديني وتجيب انا اضحك لكن ضحك تيتك لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيبي انا واقف لكن لو تمر نسمح. تحطمني وتذوبني توديني وتجي انا مليان”.

أغاني عبد المجيد عبد الله 2023

كان قد طرح عبد المجيد عبد الله حديثًا أغنية “ماعاد يمديني”، التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"ماعاد يمديني ولا عاد يمديك قلوبنا حبت ولا استاذنتنا الحب ماهو بديني ولا ايديك لا هبت رياح المحبه خذتنا صعبه تخليني وانا صعب اخليك لو نترك دروب الغلا ماتركتنا انا على الله ماهقيت التقي فيك ابوس راس الصدفه اللي جمعتنا الود ودي في عيوني اخبيك ونطير انا وانت بسما عاطفتنا الشوق باين فيني وباينن فيك لا جينا نخفيه العيون فضحتنا

بجانب أغنية “كلمتين”، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها"قبل لا انسى بخاطري هالكلمتين بسألك كم مره نعيش الحياه بسألك مره نعيش او مرتين والتعب ِشلٌي نبي نجني وراه شوف عينك حظ غيرك قلتها لك في وضوح لو نصيبي من نصيبك من يديني ماتروح كانك مسوي خطيه كلنا ذنوب وخطايا اعتذارك لي هديه واغلى من كل الهدايا ودي هالدنيا الوسيعه ماتضيق الا معاك أرخِص الغالي وابيعه واشتري لحظة لقاك خذها لك مني وصيه وانا ما اخون الوصايا لو يدور الوقت فيه مسكنك بين الحنايا ".