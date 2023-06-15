الفعاليات الكاملة لمهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الرابعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مهرجان عمان السينمائي الدولي عن تيمة دورته الرابعة المرتقبة والتي ستعقد خلال الفترة ١٥-٢٢ أغسطس 2023.

تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي

ويدعو مهرجان عمان السينمائي الدولي 2023 صنّاع الأفلام والخبراء في قطاع الأفلام وهواة السينما لحضور عروض وأنشطة سينمائية متعددة تحت شعار "حكايات وبدايات"،.

وتعكس تيمة "حكايات وبدايات" جهود المهرجان المكرسة لدعم المواهب الناشئة وترويج رواياتهم على الشاشة.

بوستر مهرجان عمان السينمائي الدولي

أعربت مديرة مهرجان عمان السينمائي الدولي ندى دوماني عن تطلعها للدورة القادمة قائلة: "يعزز المهرجان مكانته كمساحة تحتفي بالمواهب الجديدة وبلغة سردية عالمية تحرّك المشاعر وتحفّز على النقاشات، بالإضافة إلى الفن والإبداع في الإنجازات العربية الأولى.

فيما نحتفل بعامنا الرابع، يبقى فريق العمل متحمسا كما في بداياته وواثقا أن حيوية المهرجان ستلقى استحسان الجمهور".

وكلف المهرجان هذا العام فنّانين أردنيين - غدير سعيد السعافين ولطفي زايد – بمهمة ابتكار وتصميم ملصقي المهرجان وأيام عمان لصنّاع الأفلام. ويجدر التذكير إلى أن الفائزين في المهرجان يحصلون على جائزة "السوسنة السوداء".

قالت السعافين، مصممة ملصق المهرجان: "عملت على مزج المدرّج الروماني (وسط عمّان) وبتلات السوسنة السوداء بالكثير من الألوان والأشكال التي تعبّر عن فن السينما واشراقه. أردت ربط رمزية المدرج، وما يحمله من بعد فني ودرامي، برونق وفرح ونبض البدايات."

أما لطفي زايد فقد خيّر أسلوبا تجريديا في تصميمه لملصق "أيّام عمّان لصنّاع الأفلام"، وهو برنامج مخصص للمهنيين، إذ قرر "اختيار السوسنة السوداء ورموز الفيلم ليعكس واقع عمّان العريق بأسلوب عصري وحديث".

وفّق الفنّانان بين تصميمهما لينتج عن ذلك خليط فنّي حيوي وزاهٍ يتماشى مع رؤية المهرجان النابضة الذي سيأخذ الجمهور في رحلة من القصص غير المتناهية.