حمو بيكا يكشف مصدر مجوهرات زوجته.. ورق عيار 24

ياسر رشاد - القاهرة - علق مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على مقاطع الفيديو التي أثارت جدلا مؤخراً خلال احتفاله بعيد ميلاد زوجته، وتقديمه لها كمية كبيرة من المجوهرات والمشغولات الذهبية، مشيرا إلى أنه لا يملك مليون جنيه مصري.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "الناس فاهمة إن الحياة كلها ذهب، زي ما قالوا إني عملت عربيتي بالذهب، أنا معايا كام علشان أكسي كل العربية بالذهب، ده ورق اسمه ورق عيار 24".

كما نفى صاحب "يا بنت قلبي"، ما تردد حول كمية الذهب المقدمة لزوجته، وأوضح "لو الناس فاهمة إن كل حاجة ذهب خليهم، وعايز أقول للناس سيبوا الملك للمالك، وأسعد مراتك ولو بحاجة صغيرة، السلسلة مش كيلو، كيلو الذهب بأكثر من مليون جنيه والمبلغ ده مش معايا".

وبين أن زوجته وهبته الورث الذي أخذته من عائلتها، ليقوم بدوره ببيعه وشراء العقد الذهب بدلا منها، لتصبح ملكها، واصفاً شريكته بالرائعة.

كما أوضح السبب الذي دفع زوجته لإعطائه ميراثها: "هي شايفاني بصرف وقالت خدهم، ومفيش فرق بيني وبين مراتي في حاجة المهم تكون سعيدة".

وكان حمو بيكا قد فاجأ زوجته بكمية كبيرة من المجوهرات والمشغولات الذهبية، قدّمها هدية لها، احتفاء بعيد ميلادها مما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو برفقتها وهو يضع على رقبتها سلسلة ضخمة من الذهب إضافة إلى مشغولات ذهبية أخرى كالخواتم والأساور وكتب "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وصحبتي وبنتي وكل حاجه ليا".

فيما انهالت التعليقات وتساءل كثيرون حول كمية الذهب المقدمة لزوجته، بينما سخر آخرون من "بساطة شكل المجوهرات".

حمو بيكا يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حرص مطرب المهرجانات، حمو بيكا، على تهنئة زوجته شمس بمناسبة عيد ميلادها وشارك متابعيه بمجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وهما يرقصان سويا احتفالا بعيد ميلادها، وقامت زوجته بتقبيل يده بعد أن أهداها القلادة الذهبية.

وعلق حمو بيكا على الفيديو قائلًا :" كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي وصحبتي وبنتي وكل حاجه ليا، العمر كله ليكي يا روح قلبي سنة جديدة مع بعض وأنتي في ضهري ومعايا ومستحملاني، ومقدرة كل ظروفي اللي مريت بيها، سواء حلوة أو وحشة".

وتابع بيكا منشورة قائلًا : "كل سنة وأنت مآمنة بيا وبحلمي وبكل حاجة في حياتي، ربنا يحفظك ليا يا رب والعمر كله مع بعض".

