جوائز جديدة لـ جرامي في عام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة جائزة الموسيقى العالمية “جرامي” إضافة 3 فئات جديدة لفئاتها السنوية، والتي ستنطلق في الدورة القادمة عام 2024.

الجرامي..قائمة الجوائز الجديد لعام 2024

وجاءت قائمة الجوائز الجديد، كالآتي: أفضل أداء موسيقي أفريقي ، وأفضل ألبوم جاز بديل ، وأفضل تسجيل رقص بوب.

وكان شهد حفل توزيع جوائز الـGrammy لـ عام 2023، الذي قدمه الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العامين الماضيين، 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.

وجاءت قائمة الجوائز:ألبوم العامهاري ستايلز Harry’s House –أغنية العامبوني رايت Just Like That -تسجيل العامليزو About Damn Time

-أفضل فنان صاعدسامارا جويأفضل أداء بوب فرديأديل Easy On Me -أفضل ألبوم إلكترونيبيونسيه Renaissance

-أفضل أغنية إلكترونيةبيونسيه Break My Soul -أفضل ألبوم رابكيندريك لامار Mr. Morale & the Big Steppers

-أفضل ألبوم موسيقى حضاريةباد باني Un Verano Sin Ti

-أفضل دويتو أو أغنية فريقسام سميث وكيم بيتراس Unholy -أفضل ألبوم كنتريويلي نيلسون A Beautiful Time -أفضل أغنية أر أند بيبيونسيه

- Cuff Itأفضل ألبوم بوبهاري ستايلز - Harry’s Houseأفضل أداء كنتري فرديويلي نيلسون - Live Foreverأفضل أداء أر أند بيموني لونج Hrs & Hrs

-أفضل أداء رابكيندريك لامار -5 The Heart Partأفضل أداء ميتالأوزي أوسبورن وتوني لومي Degradation Rules

-أفضل أداء روكبراندي كارليل - Broken Horsesأفضل ألبوم روك أوزي أوسبورن - Patient Number 9أفضل ألبوم بديل ويت ليج - Wet Legأفضل ألبوم أر أند بيروبرت جلاسبر - Black Radio IIIأفضل أغنية رابكيندريك لامار - The Heart Part 5أفضل ألبوم كوميدي ديف تشابيل - The Closerأفضل كتاب مسموعفيولا ديفيس - Finding Meأفضل أغنية كنتريكودي جونسون - Till You Can’t