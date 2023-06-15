قصر السينما يُكرّم الموسيقار الكبير عمر خيرت

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة يقوم قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بتكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت.



ومن جانبه أعلن الفنان تامر عبدالمنعم أن قصر السينما سيستضيف الموسيقار الكبير عمر خيرت في ندوة وتكريم يوم الأحد المقبل الموافق 18 يونيو في تمام السابعة والنصف مساءً.

وتأتي ندوة وتكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن خطة كبيرة وضعها الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بموافقة معالي الوزيرة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والمخرج هشام عطوة وهذه الخطة على أثرها تم تكريم الفنان القدير حسن يوسف الأسبوع قبل الماضي وفراشة الإستعراض فريدة فهمي الأسبوع الماضي.



يحل الموسيقار الكبير عمر خيرت ضيفًا على جمهوره في ندوة يديرها الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي ويتم تسليمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من ناحية أخرى يتم عرض فيلم ليلة القبض على فاطمة من إخراج بركات وبطولة الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد وهو أحد أهم أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت.