مكتبة الشطب بأسوان تقدم "الجريمة" على مسرح الرديسية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة الرديسية بأسوان، ليالي العرض المسرحي "الجريمة"، عرض تجارب نوعية لفرقة مسرح مكتبة الشطب.

نظريات فلسفية

دارت أحداث العرض حول محقق يبحث في قضية قتل، ويطرح نظريات فلسفية حول الجريمة وحيثياتها والبحث حول الأدلة الجنائية، لمعرفة طريقة القتل وإيجاد القاتل

"الجريمة" تأليف طه الأسواني، موسيقى ريهام إبراهيم، تصميم ديكور وائل بكري، مونتير بيتر عاطف، مخرج منفذ محمود كشك، تنفيذ ديكور طارق عبد الله، كاميرا مان فادي بهاء، جرافيك كريم حسن، مساعد منفذ عبد الناصر مصطفى، إخراج أحمد الغول، بطولة مهاب محمد عزت، محمود أحمد، مصطفى محمود، الشاذلي محمد، راشد محمود، الحسن محمد، محمد أسامة، يوسف عمر، محمود محمد، محمد عادل، أحمد كمال، أحمد عبد الرحمن.

العرض المسرحى الجريمة

أعضاء لجنة التحكيم

هذا وقدم العرض أمس الثلاثاء بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسى، وليد فتحي من إدارة المسرح.

مشاهدة العرض المسرحى الجريمة

يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويقدم بإشراف فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.