فن ومشاهير

ممثلة أمريكية تتعرض لموقف محرج في مطعم بسبب ملابسها

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت النجمة الأميركية زيندايا لموقف محرج خلال تواجدها في العاصمة الإيطالية روما، حيث منعت من دخول أحد المطاعم الفاخرة، بسبب قواعد الملابس الصارمة.
وكانت المغنية والممثلة الشهيرة البالغة من العمر 26 عامًا، قد خرجت في نزهة مع أصدقائها في شوارع روما، معتمدة إطلالة كاجوال مريحة مكونة من بنطلون باللون البيج، و"كروب توب" باللون الأسود.

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النجمة الأميركية زيندايا

وعندما قررت زيندايا تناول العشاء، توجهت لمطعم إيطالي فاخر، لتتفاجأ برفض أحد العاملين دخولها لعدم اعتمادها ملابس رسمية مناسبة للمكان.

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النجمة الأميركية زيندايا

فيما وثقت عدسات المصورين (الباباراتزي) لحظة نقاش زيندايا مع أحد موظفي الاستقبال أمام المطعم، حيث تبين أنها تعاملت مع الموقف بصدر رحب، لتغادر المكان وتتوجه مع أصدقائها لأحد مطاعم البيتزا القريبة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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