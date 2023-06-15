شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم وماجد المهندس يحييان حفلاً غنائيًا فى المغرب الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم ماجد المهندس والنجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا فى المغرب، يوم 8 يوليو المقبل، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرحت اللبنانية نجوى كرم، أحدث أغانيها التي تحمل اسم "كاريزما"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات الشاعر الغنائي أليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر، وتوزيع فادي جيجي.

وطرحت نجوى كرم الأيام الماضية ثاني أغانى ألبومها الجديد "كاريزما" وتحمل الأغنية اسم "10 دقايق"، وهي من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

أحدث أعمال النجمة نجوى كرم هى أغنية "ساعة بيضا" والأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان "يا عيونى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون في هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التي طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" وحققت نجاحًا من حيث المشاهدات، حيث أن الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر وتوزيع سيروس.

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس