شكرا لقرائتكم خبر عن 14عاما على فيلم 1000 مبروك جملة أحمد حلمى "أنا مت موتات أحسن من دى بكتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس 14عاما على عرض فيلم 1000 مبروك للنجم أحمد حلمى، حيث عرض فى 15 يونيو 2009 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ومازال الكل على مواقع التواصل الاجتماعى يرددون أغنية يا دركسيونى التى غناها حلمى فى الفيلم و كلمته التى ظل يرددها "أنا مت موتات أحسن من دى بكتير".

وفيلم 1000 مبروك بطولة كل أحمد حلمى، محمد فراج، ليلى عز العرب، سارة عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمود الفيشاوي، هاني الصباغ، أمير صلاح، محمد خميس، وائل العوني ومن تأليف محمد دياب، وإخراج أحمد نادر جلال

وقال محمد فراج من قبل فى لقاء تلفزيونى من قبل عن أولى خطواته فى عالم الفن، أنه يعتبر فيلم "1000 مبروك" الانطلاقة الحقيقية لمعرفة الجمهور به.

وتابع: "أنا بحب حلمى جدا من قبل ما أشتغل معاه حتى، وأول يوم تصوير كانت ركبى بتخبط فى بعض وما نمتش قبلها بيومين من التوتر، بس الفيلم ده والمشهد اللى علمته فى مسلسل الجماعة الجزء الأول فرقوا معايا فى مسيرتى جدا".