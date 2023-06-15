منع فيلم “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE ” من العرض في السعودية.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 03:54 صباحاً - بعد الجدل الذي أثير الأيام الماضية بشأن منع فيلم “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE” من دور العرض السعودية، حسمت السينما السعودية الأمر، عبر حسابها على تويتر، إذ أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها لم تستقبل حتى الآن طلب فسح وتصنيف فيلم.

وقال الحساب: “من حرصنا على سلامة المحتوى المعروض في صالات السينما، ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين، نود التنويه بأننا لن نقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة”.

وتطالب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ببعض التعديلات على الفيلم حتى يجاز ويعرض بما يتفق مع العادات والتقاليد وقيم المجتمع السعودي.

كانت أنباء قد ترددت عن أن السعودية منعت فيلم الرجل العنكبوت من العرض رسميًا في المملكة، مثلما حدث مع فيلم مارفل Doctor StrangeK، بسبب ما تضمنه الفيلم الجديد من إيحاءات وعبارات لا تتوافق مع المبادئ الإسلامية.

وأشيع الحديث نقلًا عن عدد من المتابعين أن الشخصية الرئيسية في الفيلم “متحوّلة جنسيًا”، وقيل إن الفيلم يحاول توجيه رسالة مسيئة للأطفال من أجل الترويج للمثلية ونشرها.

ورد حساب السينما السعودية قائلًا: “دائمًا خذوا الأخبار من مصادرها الرسمية.. الهيئة لم تستقبل حتى الآن طلب فسح وتصنيف فيلم”.

يأتي فيلم “سبايدر-مان” الجديد استكمالًا لفيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse” ” الحائز على جائزة الأوسكار.

كما حصل الفيلم أيضًا على ثالث أفضل مشاهدة في افتتاحية عطلة نهاية أسبوع، مقارنة بجميع أفلام “سبايدر-مان” مع الأخذ في الاعتبار الرسوم المتحركة والتمثيل الحقيقي.

الفيلم يعرض محاولة “مايلز” إحداث توازن بين عالمه في غرفته بالمنزل وحياته المدرسية والتعامل مع جيرانه الأشرار مثل شخصية “سبوت” الذي يؤدي دوره جيسون شوارتزمان.

وأظهر الإعلان الترويجي للفيلم أن كل ما تريده عائلة مايلز، أن يكون سعيدًا في حياته، لكن بدلًا من إخبار عائلته عن حياته المزدوجة، يعيش مغامراته في شخصية سبايدرمان مع صديقته غوين (هايلي ستاينفيلد)، حيث تقوم بدعوته إلى مغامرة جديدة يلتقي فيها مايلز ببيتر باركر الذي يلعب دوره جاك جاكسون.

وينطلق مايلز موراليس عبر الأكوان المتعددة رفقة جوين ستايسي وشخصيات تُشبهه من عوالم أخرى، ولكن حينما يشعر مايلز تهديدات جديدة، يصبح عليه إثبات مكانته عبر عالم العنكبوت.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جاستن ك. طومسون وكيمب باورز، ﺗﺄﻟﻴﻒ فيل لورد وكريستوفر ميلر وبطولة شاميك مور، هيلي ستينفيلد، إيسا راي، أوسكار إيزاك وجاك جونسون.