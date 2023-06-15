شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر وحسين الجسمى ومحمد عبده نجوم حفلات عيد الأضحى فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى عدد من النجوم حفلات عيد الأضحى فى دبى وهم كاظم الساهر و محمد عبده و حسين الجسمى فى شهر يوليو المقبل.

ويحيى النجم محمد عبده حفلاً غنائيًا يوم 2 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور

كما يحيى النجمان حسين الجسمى و كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في دبى، الأول من يوليو المقبل، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما.

وطرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة "يا خبر" عبر يوتيوب من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

وطرح النجم الإماراتى حسين الجسمى مؤخراً، أحدث أغانيه باللهجة المصرية، بعنوان "أستاذ فى الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

كاظم منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقتهما وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول