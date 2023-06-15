شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Boogeyman يحقق 40 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب The Boogeyman إيرادات وصلت إلى 40 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 2 يونيو الجارى، ووصلت مدته إلى ساعة و 38 دقيقة، ومن إنتاج شركة ديزنى.

ويتتبع فيلم The Boogeyman طالبة المدرسة الثانوية سادى هاربر (صوفي تاتشر) وشقيقتها سوير (فيفيان ليرا بلير) اللذان يطاردهما كيان مرعب.

حصل الفيلم أيضًا على استجابة إيجابية من المؤلف ستيفن كينج نفسه، المقتبس من أحدى روايته العمل، حيث أكد المخرج روب سافاج قائلا: "استأجرنا السينما الخاصة به وعرضنا الفيلم له، لم أذهب لأنني كنت مرعوبًا من رد فعله، لكن يبدو أنه شعر بالسعادة في عدة لقطات، ثم أرسل رسالة إلى كل من عمل في الفيلم، والتي لن أقوم بالكشف عنها".

من بين أعضاء فريق التمثيل في فيلم الرعب The Boogeyman كل من كريس ميسينا، مارين إيرلندا، ماديسون هو، ليزا جاي هاميلتون وديفيد داستمالشيان.