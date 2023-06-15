شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: شخصيتى فى فيلم "19 ب" تشبهنى.. أحب العزلة أحيانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سيد رجب لـ ”الخليج 365” إن شخصيته في فيلم 19 ب الصادر حديثا بدور السينما تشبهه، من ناحية أنه يحب العزلة أحيانا وقضاء وقت خاص مع نفسه، يفكر فيه بأمور كثيرة ويتأمل.

وأضاف سيد رجب أنه يفعل ذلك عادة عندما يكون ليس مرتبطا بأعمال فنية، إذ يقضي وقتا مع نفسه في عالمه الخاص، مشيرا إلى أنه ثمة فارق كبير هنا بينه وبين شخصية الحارس، إذ أن الأخير لم يختر هذه الحياة بل وجد نفسه بها.

كما قال سيد رجب أن شخصيته في الفيلم تشبه الحقيقية من ناحية حب الحيوانات الأليفة، حيث يربي قطط في مزرعته وكان لديه كلاب، وعلاقته بالحيوانات جميلة وشاعرية، وذلك كان سببا مضافا لتعلقه بالسيناريو والفيلم.

وأضاف سيد رجب: المشاعر الخارجة من الشخصية بالإضافة على علاقتها مع الحيوانات، أمر جعلني اتحمس أكثر للفيلم، خصوصا أن هذا الأمر لا يتم التطرق له كثيرا في السينما.

ويعرض فيلم "19 ب" حاليا في دور السينما المصرية، ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.