شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا فى تونس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم تامر حسني حفلا غنائيا في تونس اليوم الخميس، ضمن فاعليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري، ويقدم خلال الحفل أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعلون معها.

وروج تامر حسني للحفل، من خلال حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل، معلقا عليه: "وحشتوني يا أهل تونس الخضراء ياغاليين على قلبي والله وحشتوني أوي، مستنيكوا نعيد ذكرياتنا الحلوة من وإحنا صغيرين لدلوقتي".

يذكر أن آخر حفلات النجم تامر حسنى كانت خلال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثانى نجل ملك الأردن الملك عبد الله حسين فى حفل جماهيرى شعبى وسط أهل الأردن، وقدمه مذيع الحفل قائلا: "اليوم حفل أسطورى كان لازم نفتتحه بنجم أسطورى يعشقه الشعب الأردنى جاء هذا النجم معبراً عن مصر وشعب مصر في هذه المشاركة الاحتفالية الكبيرة، هو نجم الجيل الفنان تامر حسنى"، وظهر علم الأردن بجانب علم مصر فى لوحة واحدة.

وانتهى تامر حسنى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "تاج" بمدينة الإنتاج استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر حسنى بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.