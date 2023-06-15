شكرا لقرائتكم خبر عن موسم عيد الأضحى المقبل يشهد ظهور 5 ثنائيات.. أحمد فهمي وهنا الزاهد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم عيد الأضحى المقبل 2023، حيث تستقبل السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة عدد من الأفلام، والتي تمزج بين التشويق والكوميديا، كما تشهد تلك الأفلام ظهور 5 ثنائيات مميزة، منهم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كريم عبد العزيز ونور وتامر حسني ودينا الشربيني.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

حيث تشارك الفنانة هنا الزاهد في بطولة فيلم "مستر إكس" برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، وهو العمل الذي يسجل التعاون الثالث بينهما، والأول في مجال السينما، كما يشارك في بطولة الفيلم أيضا أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.



أحمد فهمي وهنا الزاهد

تامر حسني ودينا الشربيني

وفي فيلم "تاج" تشارك الفنانة دينا الشربيني مع النجم تامر حسني في بطولته، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني ودينا الشربيني

ثنائيات فيلم "بيت الروبي"

بينما يظهر في فيلم "بيت الروبي" ثنائيتين، الأولى تجمع النجم كريم عبد العزيز والفنانة نور اللبنانية، والثانية هي ثنائية كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد، ويشارك في الفيلم أيضا شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.



أبطال فيلم بيت الروبي

ياسمين صبري وأمير كرارة

كما تشارك الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم "البعبع" برفقة النجم أمير كرارة، حيث تجسد دور دكتورة صيدلانية تقع في حب مجرم تائب، وسط العديد من المواقف والمفارقات التشويقية الكوميدية، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

أمير كرارة وياسمين صبري