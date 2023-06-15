شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تعلن على "انستجرام" انفصالها عن زوجها.. وتعلق: بتمنى له الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة جورى بكر بطلة مسلسل "جعفر العمدة"، الذى لعبت خلاله شخصية "وداد"، انفصالها عن زوجها، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ كتبت: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بينى وبين الراجل المحترم زوجى وبتمنى له كل خير، أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا فى أي تفاصيل لأنى مش هرد على أي مكالمات".

وكانت جوري بكر قد صرحت عقب نجاح شخصية وداد رمضان الماضى أنها غضبت من الهجوم الذي تعرضت له ووصل إلى حد السباب، بسبب طبيعة شخصيتها في العمل، مؤكدة أنها شعرت أن البعض يهاجمها هي شخصيًا، وليس شخصية وداد.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.