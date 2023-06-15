شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت الروبى" يفتتح موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فيلم بيت الروبى للنجم كريم عبد العزيز موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يونيو، حيث قرر صناع الفيلم طرحه قبل حلول العيد بأسبوع ليكون أول أفلام الموسم التي تنطلق في السينمات، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية تكثيف عمليات الدعاية بطرح البوسترات والبرومو الرسمي وكذلك الأغنية الدعائية للفيلم.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، ويستعدان للتعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024، وذلك بعدما تم تأجيل عرضه من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة العمل الإنتاجية وحاجته إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.