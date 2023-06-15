القومي للترجمة يقدم 18 إصدارًا جديدًا

ياسر رشاد - القاهرة - ‎‎أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي 18 إصدارًا جديدًا ‎وهى كالتالي:

"ذكريات في الترجمة: حياة بين خطوط الأدب العربي" من تأليف دينيس جونسون ديفيز ومن تقديم نجيب محفوظ وترجمة عفاف عبد المعطي ومراجعة محمود محمد مكي، "القوى العظمى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا" من تأليف ستيفن إم.ماجو ومن ترجمة شهرت العالم ، "الحق في الكسل" من تأليف بول لافارج ومن ترجمة محمد حسونة ، "حوار عن الحب" من تأليف بلوتار خوس و من ترجمة وتقديم أحمد حمدي المتولي، "اتجاهات في المسرح الأفريقي وفنون أدائه في القرن الحادي و العشرين" من تحرير كين إيجوينو ومن ترجمة خالد رؤوف، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى" من تأليف تيوفيل جوتييه ومن ترجمة إيناس صادق، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي: بحث دائم عن الهوية" بجزأيه الأول والثاني والكتاب من تأليف كارلوس بيورليجي ومن ترجمة علي إبراهيم منوفي.

دماغ الأخلاق



‎صدر أيضًا: "دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو لياو، ومن ترجمة سما طه، "فلسفة البلاغة" اي .ايه .ريتشاردز ومن ترجمة وتقديم شكري مجاهد، "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950 السياسة والتاريخ الإجتماعي و الثقافة" من تحرير أنطوني غورمان و ديدييه مونسيو ومن ترجمة ربيع وهبة، "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس .

الدر المنثور في طبقات ربات الخدور



‎وصدر أيضًا الطبعة العربية من "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر " من تأليف ماريلين بوث وترجمة سحر توفيق،الجزء الأول و الجزء الثاني من المجلد السادس للقاموس الموسوعي في العلوم النفسية و السلوكية و الطب النفسي من تحرير جاري ر.فاندنبوس من ترجمة رضوى إبراهيم و اشراف عام على الترجمة عبد الستار إبراهيم.



‎كما صدرت أيضًا الطبعة العربية من مسرحية "أندريا" لترنتيوس ومن ترجمة حاتم ربيع حسن ،"القرية " من تأليف انتظار حسين و من ترجمة عثمان عبد الناصر و محمد محمدي وهاجر قدري ومن تقديم عبد الرحيم الكردي و مراجعة أحمد محمد عبد الرحمن ،"مسرحيتان من الكوميديا الساخرة :مؤتمر لندن و أسهم قناة السويس"لجون نينيه ومن ترجمة شيرين شحاتة و مراجعة منى طلبة."الاقتصاد الثقافي العالمي" من تاليف كريستيان دي بوكيلايروكيم و مارس سبينس و من ترجمة نفين حلمي عبد الرؤوف.